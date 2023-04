Demolizione completa Addio al ‘Vinosauro’

Si dà atto "che la fase di demolizione delle strutture è stata completata". Poche righe, scritte dal responsabile dei lavori pubblici e della Protezione Civile di Radda, Carlo Gagliardi, per un traguardo storico per l’ambiente del Chianti: il celebre ‘Vinosuaro’, ecomostro in alta valle Pesa a poche centinaia di metri dalle suggestive mura del borgo ‘Vip’ di Volpaia, di fatto non c’è più.

Rimangono da svolgere alcune importanti lavorazioni, ritardate da episodi di maltempo (come si precisa nell’atto firmato dal tecnico), ma il grosso - come si dice - è fatto. Il Comune non avrà più neppure altri impegni economici.

Traguardo storico, si diceva, inseguito con tenacia dalla giunta guidata dal sindaco Pier Paolo Mugnaini: da 50 anni circa si aspettava questo momento. All’inizio degli anni ’70, questo ‘palazzone’ di cemento armato a due passi dall’alto corso della neonata Pesa doveva essere una cantina sociale di invecchiamento dei vini, finanziata dal Ministero. Poi le cose sono andate diversamente, ed è rimasta una sorta di orribile ‘cattedrale nel deserto’ nel Chianti diventato nel frattempo ‘Chiantishire’. Nei decenni, c’è stato un enorme lavorio burocratico attorno al ‘Vinosauro’, così fu ribattezzato dagli abitanti di tutta questa zona.

Abbandono, vegetazione aggressiva, un colpo agli occhi questo scheletro di cemento. Che ora invece svanisce alla vista, una volta per tutte. Va dunque definitivamente in archivio una vicenda che si è trascinata per anni, scatenando polemiche e frizioni varie. L’ecomostro non c’è più e per il ‘Chiantishire’ è sicuramente una bella notizia.

Andrea Ciappi