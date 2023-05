Delmastro suona la carica "Fabio farà la differenza"

di Cristina Belvedere

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove a Siena nell’ultimo giorno di campagna elettorale per tirare la volata alla candidata sindaco del centrodestra, Nicoletta Fabio. L’esponente di Governo prima ha visitato la Casa circondariale di Santo Spirito, affiancato dal parlamentare Francesco Michelotti e dai vertici locali di FdI, poi si è recato nella sede elettorale di via del Porrione per stringere la mano a colei, sulla quale il centrodestra scommette per conquistare nuovamente l’amministrazione della città.

"La presenza del sottosegretario Delmastro – ha sottolineato Michelotti – indica l’attenzione e la vicinanza del Governo alla città. Alla visita di Elly Schlein, noi contrapponiamo una presenza di valore, che dimostra che il cambio di passo visto a Palazzo Chigi è possibile anche a Siena con Nicoletta Fabio".

Da parte sua, la candidata sindaco non ha risparmiato ’frecciatine’ agli avversari politici: "E’ stata fatta ironia sulla presenza in questi giorni di ministri e sottosegretari a Siena per sostenere la mia campagna elettorale, mi pare la favola della volpe e l’uva. Ma non mi importa dell’invidia altrui. Con gli avversari il confronto sarà alle urne". E rivolta a Delmastro: "Giustizia, legalità e sicurezza sono al centro del mio programma, che vuole ridare ai cittadini la possibilità di essere pienamente liberi, legittimati e protetti".

Il sottosegretario ha annunciato: "Mettere in sicurezza gli istituti penitenziari è per noi una priorità. Anche a Siena presto arriveranno nuovi agenti e nuove dotazioni. A dicembre tutti i 190 istituti penitenziari avranno il loro direttore e il loro comandante. Sono poi previsti 84 milioni di euro per l’edilizia penitenziaria, in modo da risolvere i problemi di sovraffollamento". E ancora: "Noi pensiamo al futuro di Siena con il Biotecnopolo dopo la crisi di Mps e della Fondazione, mentre Schlein pensa all’armocromista. Abbiamo una serie di progetti in mente. Il centrosinistra ha rispolverato Anna Ferretti, ma lei dov’era quando la città veniva messa in ginocchio dallo scandalo Mps? Noi non ci confrontiamo con l’usato torbido e insicuro".

E sul problema del caro-affitti per gli studenti universitari: "Il centrosinistra, quando non governa, sa tutto, ma si è accorto del problema soltanto ora. Il centrodestra invece ha sbloccato 660 milioni di euro per destinarli ad alloggi studenteschi". Michelotti ha aggiunto: "Con l’interlocuzione che ho avviato anche con il ministero sui fondi del Pnrr abbiamo riqualificato delle aree per rispondere all’emergenza abitativa. Nel Regolamento urbanistico di Siena sono infatti previsti due studentati, attendiamo quindi risposte da Roma per ottenere i fondi europei. Insomma – ha concluso – sul tema Siena era già avanti, Nicoletta continuerà su questa strada".