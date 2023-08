Della Gatta, mostra alla Rocca

Piancastagnaio riscopre Anacleto ’Nino’ Della Gatta, ultimo esponente dei macchiaoli, in una mostra alla Rocca aldobrandesca inaugurata ieri. Si celebra così un pittore che ha tratto ispirazione dalla Toscana e in particolare dalle aree senesi e fiorentine. La sua opera è anche una testimonianza di una Firenze “com’era” (alla quale il Museo comunale dedicò un’intera saletta), con scorci di vie e di piazze andate distrutte o trasformate. Non mancano altre affascinanti ispirazioni: la cittadina di San Gimignano con i vicoli, le torri e gli uliveti. Allo stesso modo, ai piedi del cono vulcanico dell’Amiata ha ritratto la vallata dell’Orcia. A Campiglia d’Orcia, ecco fissati gli scorci di una campagna che al calar del sole vedeva gli animali tornare alle stalle e agli ovili.