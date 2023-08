Anche i senesi possono andare in vacanza liberi dal peso dei bagagli con Poste Delivery Web, il servizio di Poste che permette di spedire levaligie in Italia o all’estero da pc o da smartphone, per partire più leggeri o mandare a casa gli acquisti fatti in vacanza. Il servizio consente di spedire pacchi fino a 30 chili di peso, dagli 84 uffici postali della provincia.