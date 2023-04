Delitto di Largo Sassetta Ecco tutti giudici di Assise

di Laura Valdesi

SIENA

In aula c’è il presidente del tribunale Roberto Carrelli Palombi, al centro. Seduto al suo posto tradizionale. Ai lati si trovano il sostituto procuratore Sara Faina e l’avvocato Lucia Ciacci, componente del Consiglio dell’Ordine. Davanti a loro, dove di solito stanno pm, difesa e parte civile quando c’è un processo, diverse persone. Uomini e donne. Entrati in aula alle 12.30 escono un’ora più tardi. Sono i sei giudici popolari che comporranno la Corte di assise fissata il 3 luglio per il delitto di Largo Sassetta. Una pensionata di 81 anni, Anna Maria Burrini, fu strangolata nella sua abitazione, secondo la procura con un laccio da scarpe e derubata di denaro e gioielli,

il 26 settembre scorso. Un omicidio efferato che sarebbe stato compiuto in concorso da zio e nipote, entrambi ucraini, rispettivamente 39 e 25 anni. Tuttora si trovano in carcere: rischiano l’ergastolo se verrà provata la premeditazione.

La legge prevede che per tutti i processi celebrati in Corte d’Assise il collegio sia formato da due giudici togati – in questo caso il presidente Roberto Carrelli Palombi e, a latere, Simone Spina – più appunto sei giudici popolari. Si tratta di cittadini fra i 30 e i 65 anni, che hanno almeno la licenzia di scuola media inferiore e buona condotta morale, che sono estratti a sorte dalle apposite liste comunali. Quando vengono chiamati hanno l’obbligo di prestare servizio, a meno di impedimenti per motivi medici.

Un’operazione, quella della nomina, che si svolge appunto alla presenza del magistrato – in questo caso il pm Sara Faina che ha condotto l’inchiesta – e di un rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, Lucia Ciacci appunto. Ebbene, a comporre la Corte di Assise che si occuperà del delitto di Largo Sassetta saranno quattro donne e due uomini, oltre ai togati.

Una tragedia che aveva destato allarme sociale, anche se polizia e procura sono riusciti nel giro di 72 ore a chiudere il cerchio intorno ai presunti responsabili. Il processo per il delitto riguarda solo zio e nipote ma ci sono anche altri indagati, per reati diversi ma comunque collegati alla vicenda, per cui gli investigatori devono ancora definire la posizione e le relative contestazioni.