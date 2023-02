Delegazioni locali Il Cesvot al voto

Al via le assemblee per rinnovare le squadre delle delegazioni territoriali di Cesvot. A Siena l’appuntamento è il 25 febbraio alle 10, all’Auditorium Confesercenti. L’invito a partecipare è rivolto a tutte le 829 realtà del terzo settore dell’area senese: alle 276 organizzazioni di volontariato, alle 376 associazioni di promozione sociale, alle 71 imprese sociali, alle 98 onlus, a un ente filantropico e agli ulteriori 7 enti iscritti al Registro nazionale del terzo settore. Il nuovo Direttivo della Delegazione senese del Centro Servizi Volontariato Toscana avrà il compito di individuare le esigenze del territorio contribuendo alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi del programma annuale di attività di Cesvot, impegnato a dare servizi gratuiti per promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato in Toscana. Per partecipare al voto è necessario iscriversi fino al 22 febbraio, compilando il modulo online sul sito www.cesvot.it.

L’assemblea elegge 18 componenti del direttivo, di cui almeno 10 espressione di organizzazioni di volontariato. Ogni votante può esprimere fino ad un massimo di 12 preferenze.

"Il mondo del terzo settore conferma ogni giorno il suo fondamentale ruolo nel garantire un diffuso welfare di comunità" afferma Luigi Paccosi, presidente Cesvot. "Per questo eleggere le nuove squadre territoriali non è solo un mero esercizio di democrazia ma permette ai soggetti che operano nel settore di determinare la strada da seguire e quindi dare un’impronta al futuro della società, in un periodo particolarmente difficile. Per questo, invito tutti coloro che ne hanno diritto a partecipare e a fare sentire la propria voce".