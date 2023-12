Del Zanna, appello al Pd: "L’intero elettorato deve scegliere il candidato"

"Il Pd di Poggibonsi dia vita a un percorso di partecipazione allargato all’intero elettorato di centrosinistra per giungere, successivamente, alla definizione di un candidato sindaco". L’invito arriva dall’interno dello stesso partito, segnatamente da un iscritto, Pietro Del Zanna, che rilancia l’appello con il sostegno anche di Elisa Poggiali, ingegnere poggibonsese, esperta di processi partecipativi. Una presa di posizione forte attraverso la quale Del Zanna ribadisce la necessità per il Pd di passare "dalla logica della competizione alla logica della cooperazione", per un metodo di discussione sul piano programmatico. Con l’obiettivo di far emergere in un secondo momento i possibili nomi per la candidatura a primo cittadino di Poggibonsi per le elezioni comunali del 2024. "Già due mesi or sono, nel momento in cui abbiamo presentato la proposta operativa alla segreteria del Pd, non abbiamo indicato alcun nominativo, bensì un metodo per arrivare senza fratture a una proposta programmatica e alla maturazione di una candidatura a ciò connessa. È necessaria la compattezza. Le spaccature non farebbero altro che indebolire la coalizione". A tale proposito, Del Zanna nega in maniera categorica l’esistenza di ogni eventuale ipotesi legata a un suo accostamento a progetti di liste civiche: "Ho sempre lavorato per unire il centrosinistra, anche durante la campagna elettorale del 2019 per il secondo mandato di David Bussagli – ricorda Del Zanna – e quindi non vedo proprio il motivo per il quale adesso dovrei creare una lista civica, addirittura in contrapposizione al centrosinistra!". Da qui dunque la necessità di ribadire il valore della proposta di metodo, che può rappresentare, a giudizio di Del Zanna, "l’uscita dell’impasse per il Pd locale", che tra l’altro ha terminato la campagna di ascolto dei propri iscritti in merito al ruolo del partito e alla prospettiva per Poggibonsi dei prossimi cinque-dieci anni riguardo al governo della città. "Il Partito democratico – afferma Del Zanna – deve recuperare rapidamente il senso di disorientamento nel suo elettorato e più in generale nell’elettorato del centrosinistra. Il nostro obiettivo non è certo delegittimare il Pd, ma individuare lo strumento più idoneo – conclude – per non perdere le prossime elezioni".

Paolo Bartalini