Deiezioni dei cani Ordinanza del sindaco con nuove regole

C’è l’ordinanza del sindaco su ’disposizioni urgenti relative alla conduzione dei cani e all’obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi pubblici, a tutela della salute, dell’igiene, del decoro cittadino e della tutela del patrimonio Unesco’. Ovvero obbligo di rimozione delle deiezioni canine da parte dei proprietari: l’amministrazione comunale ha ritenuto necessarie integrazioni a quanto già disposto. Nell’ordinanza si legge che "la ripulitura delle deiezioni consentono di limitare ogni problematica, oltre a rispondere a regole di civile convivenza". Per quanto riguarda gli escrementi, l’ordinanza prescrive "di provvedere alla rimozione facendo uso di paletta e sacchetti e depositare le deiezioni solide nei cestini lungo le vie. In merito alle deiezioni liquide, è necessario provvedere al lavaggio con acqua priva di detersivi o solventi. Ai trasgressori la multa da 50 a 300 euro.