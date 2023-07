Dedo Pianigiani, la Contrada viene prima dei fantini

Cosa mai avrebbe detto, in fatto di cavalli e soprattutto di fantini, il grande Alfredo "Dedo" Pianigiani, che ha segnato un’epoca e non soltanto per il rione di via dei Servi? Con lui si rischia di fare solo un lungo elenco di trionfi e di pesanti presenze nelle carriere dagli anni Trenta agli anni Sessanta. Cominciamo dalle vittorie come proprietario: il primo successo arriva con Ruello nel 1935 (Lupa e Istrice) per poi proseguire con Giacchino, Folco, Brillante, Salomè, Popa, Gioia, Niduzza, Sturla, Belfiore, Salomè de Mores e Zaffira per un totale di 19 successi sul Campo di soggetti della sua grande scuderia. Ma del resto la sua famiglia è stata per decenni protagonista nel mondo dei cavalli da Palio. E poi le venti carriere da capitano del Valdimontone segnate da tre successi, quelli con Ganascia e quello con Rondone. Si parla di un mondo ormai lontano: Pianigiani amava a tal punto i suoi cavalli da recarsi nel Nicchio per sincerarsi delle condizioni di Belfiore, di soffrire e gioire assieme a loro. Un mondo anche di fantini riconoscenti: l’ultimo successo da proprietario arriva nel 1963 con Zaffira nel Drago montato dal prediletto Donato Tamburelli detto Rondone che sfidò la piazza vincendo inaspettatamente quella carriera.