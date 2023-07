"’Dedicata a te’ Aiuti ai senesi oggi esclusi"

Gianluca Marzucchi (nella foto), consigliere comunale della lista Montomoli, interviene sulla Carta ’Dedicata a te’, con cui il Governo nazionale elargisce un contributo alle famiglie bisognose oggi aggredite da una inflazione che mette in discussione qualità e quantità della spesa alimentare. Secondo Marzucchi, "i beneficiari sono individuati con l’esclusione di quanti già ottengono contributi a cominciare dal reddito di cittadinanza. Altro limite, pur rientrnado nel parametro Isee, riguarda il numero dei componenti del nucleo famigliare lasciando fuori quelli con uno o due componenti".

Marzucchi afferma: "Non è improbabile che questa limitazione sia stata originata dalla esiguità delle risorse, non essendo certo dirimente la composizione di una famiglia con le difficoltà economiche". Poi lancia una proposta al sindaco Nicoletta Fabio: "Lo scorso anno, a fronte della esplosione dei costi delle bollette, l’amministrazione comunale di Siena mise a disposizione delle famiglie meno abbienti la somma di 500mila euro, ma furono utilizzati poco più della metà scorrendo tutta la graduatoria degli aventi diritto. Per un atto di equità, e più ancora per sostenere coloro che oggi rimangono fuori dalla carta ’Dedicata a te’ – è l’idea del consigliere – al netto del limite Isee o di coloro che beneficiano di altri contributi, sarebbe opportuno intervenire per offrire le stesse opportunità a tutti i senesi che si trovano nelle medesime condizioni di coloro che otterranno il contributo, ma hanno un nucleo familiare inferiore a tre unità". E infine: "Guardare nelle pieghe del bilancio con animo disponibile – è la conclusione – può creare le condizioni di equità e sollievo per molte famiglie senesi".