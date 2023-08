"Decoro urbano quei cassonetti da cambiare"

"Decoro urbano come primo biglietto da visita della città": in una nota i consiglieri comunali del Gruppo Forza Italia UDC, Lorenza Bondi e Marco Falorni, sottolineano il loro impegno nel monitorare la gestione della nettezza urbana. "Ci preme rivolgere un plauso al sindaco, che nel suo programma ha ritenuto il tema un elemento portante della sua amministrazione – hanno scritto i consiglieri -. Vogliamo farci ‘portavoce’ delle istanze della comunità, motivo per cui abbiamo dato disponibilità a ricevere ogni segnalazione. Tra queste, molte ci sono pervenute in merito al funzionamento degli attuali cassonetti della nettezza, ubicati fuori le mura di Siena. Al riguardo, accogliamo con favore le dichiarazioni dell’assessore Magi in merito a una loro progressiva sostituzione, da effettuarsi anche in anticipo rispetto al previsto".

Bondi e Falorni poi allargano la riflessione guardando agli interventi futuri: "Auspichiamo che la gestione dei cassonetti possa andare nella direzione di una loro accessibilità diffusa, che siano quindi manovrabili anche dai portatori di handicap – scrivono nella nota -. L’uso dei cassonetti è poco pratico, poco igienico e soggetto a malfunzionamenti, con cui l’amministrazione Fabio si è trovata a doversi confrontare. Inoltre, la tessera personale per i rifiuti è soggetta a rischio di smarrimento, sarebbe utile se servisse a stabilire una tariffazione puntuale, ma al momento della sua introduzione non è stata attivata, e dunque la valutiamo come evitabile.

Infine, per far sì che la percentuale della raccolta differenziata aumenti, la sensibilizzazione degli utenti e le multe sono azioni necessarie, che dovranno andare di pari passo con sistemi di raccolta pratici e facilmente accessibili".

E.R.