Decoro urbano e suolo pubblico, Pec agli esercenti. Tucci: "Non c’è volontà punitiva, rispetto delle regole"

Il Comune di Siena ha provveduto a inviare una Pec agli esercenti del centro storico per notificare l’entrata in vigore dell’ordinanza che prevede sanzioni amministrative e chiusura dell’esercizio, per un periodo non inferiore a cinque giorni, in caso di mancato rispetto dei regolamenti in materia di suolo pubblico e decoro urbano. Un provvedimento che è anche il frutto di una serie di incontri con le associazioni di categoria. Nella Pec è contenuto il provvedimento con le nuove prescrizioni, valide a partire dal 27 settembre. "Non c’è nessuna volontà punitiva, l’imprenditoria per noi è essenziale e la ristorazione è una parte rilevante dell’offerta cittadina – ha detto l’assessore Enrico Tucci –. I tavolini nei luoghi più disparati creano, però, non solo problemi di decoro, ma anche di sicurezza per i cittadini. Su questo abbiamo inteso agire in maniera determinata".