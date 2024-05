Decoro pubblico. Approvato il recupero dei vespasiani in centro

La giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo con cui si stabilisce di provvedere agli interventi per il completo ripristino dei vespasiani presenti nel centro storico, preservandoli e recuperandoli quali strutture di supporto alla rete di bagni pubblici in corso di riqualificazione. In centro storico sono in funzione 10 vespasiani, nel vicolo di San Girolamo, vicolo di San Clemente, via delle Sperandie, via Pier Andrea Mattioli, Strada Laterina (all’ingresso del cimitero), viale Don Minzoni e via Mascagni. Ad oggi sono conclusi i lavori di ripristino dei bagni in piazza Madre Teresa di Calcutta, via di Beccheria e Via della Vecchia.