De Mossi lancia la sua lista "Sostengo Castagnini E’ l’uomo giusto per Siena"

di Cristina Belvedere

Il candidato sindaco Massimo Castagnini cala il terzo ’asso’ della sua coalizione, presentando la Lista De Mossi. E ieri è stato proprio il sindaco uscente a illustrare i princìpi ispiratori che lo hanno portato a fare "il padre nobile, ma mai il padrino" della ’squadra’ di aspiranti consiglieri comunali. I nomi verranno svelati la prossima settimana. Di certo al momento ci sono il simbolo e il capolista, cioè l’attuale assessore a Edilizia scolastica e Sport, Paolo Benini.

"Sono un civico come Castagnini – ha detto De Mossi –, ancoràto a un civismo moderato di centrodestra e aperto al dialogo con tutti i moderati. Castagnini è un nome spendibile dal punto di vista amministrativo, perché ha dimostrato le sue capacità senza meccanismi legati all’appartenenza". E ancora: "Il tema è dare continuità a quanto fatto in questi cinque anni – ha aggiunto il sindaco uscente –. Non rinnego il lavoro fatto con la maggioranza di centrodestra, che fino a pochi mesi fa non aveva mai espresso alcuna nota negativa. Poi le cose sono cambiate. Il motivo? Evidentemente ha a che fare con il potere".

Quanto alla nascita della lista, De Mossi ha chiarito: "Serve a far capire ai cittadini la necessità di proseguire le cose fatte: dal Santa Maria della Scala, ai progetti sul turismo, passando per il Piano operativo e strutturale, per finire con i numerosi cantieri e lavori pubblici. A Siena serve quindi un amministratore come Castagnini". E sulla lista: "E’ un elenco con nomi di qualità, che sono confluiti dopo valutazioni pacate". Da parte sua, il candidato sindaco Castagnini ha ricordato: "In questi tre anni e mezzo di lavoro insieme, De Mossi mi ha sempre dimostrato stima. Il mio compito è complesso: portare a termine i progetti in itinere, ovvero dare continuità a quanto fatto dall’amministrazione uscente, garantendo la discontinuità". Ricordando poi il percorso della Fondazione Santa Maria della Scala iniziato nel 2010 e concluso dalla Giunta De Mossi, nonché la trasformazione di Siena Parcheggi nella multiservizi Sigerico, Castagnini ha ribadito: "Intendo continuare ad amministrare la città nell’interesse dei cittadini".

Infine, il capolista Benini: "Non mi sarei mai candidato senza questo tipo di lista. Per me è prioritario fare le cose bene, non c’è spazio per i personalismi. Noi rappresentiamo la continuità. La lista De Mossi – ha aggiunto – ha un valore importante, perché fatta di lealtà, ordine e chiarezza, elementi indispensabili per portare a fondo le cose. Sulle scelte altrui hanno pesato altre situazioni – è l’affondo finale –. Ma sono sempre i mediocri a cedere proprio a questo tipo di situazioni".