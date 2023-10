De Mossi: "Ho sollevato il tema fonti confidenziali"

"Come avevo previsto e dichiarato dopo la lettura del dispositivo, la assoluzione è motivata sulla mancata identificazione degli imputati come partecipanti al fronteggiamento, argomento cui, insieme a Cristiano Vecoli, Giulia Giannetti e Giulio Pisillo, avevamo dedicato grandissima parte della nostra discussione difensiva finale. Il tribunale mostra di non condividere la tesi sulla non punibilità per tenuità del fatto – osserva l’avvocato Fabio Pisillo – senza peraltro poter analizzare gli specifici comportamenti individuali dei partecipanti al fronteggiamento appartenenti alle Contrade del Valdimontone e del Nicchio proprio perché non identificati". Sottolinea infatti "che il tribunale sul punto ha soltanto ripreso testualmente la sentenza della Corte di Appello di Firenze sul fronteggiamento Onda-Torre che ebbe caratteristiche ben diverse da quello Montone-Nicchio". Sul tema identificazione nelle 68 pagine della sentenza il giudice Pollini dà largo spazio alla tesi propugnata dall’avvocato Giulio Pisillo, altrettanto ne trovano le argomentazioni addotte dall’avvocato Carlo Pini (difendeva un montonaiolo) il quale osserva come "al di là dell’enorme soddisfazione per il risultato raggiunto con l’assoluzione del mio assistito e della quasi totalità degli imputati, rilevo come purtroppo con questa sentenza sia stata giuridicamente cristallizzata una nuova regola della Festa. I contradaioli avversari che vorranno ’fronteggiarsi sul tufo’ dovranno essere consapevoli di andare a compiere, anche nel rispetto della tradizione e delle regole non scritte del fronteggiamento, un’azione penalmente rilevante che va a configurare il delitto di rissa. Il giudice monocratico è stato infatti oltremodo chiaro nello specificare che il fulcro della motivazione che è stata dirimente per giungere all’assoluzione della maggior parte degli imputati è costituito dall’assoluta incertezza circa la loro identificazione e la conseguente riferibilità agli stessi del delitto di rissa aggravata. Viceversa, i soggetti identificati con certezza sono stati dichiarati colpevoli di tale reato, ritenendo inapplicabile al caso di specie la scriminante del consenso dell’avente diritto". "Anche a voler considerare il Palio come una competizione sportiva (sebbene tale non è) – scrive infatti a quest’ultimo riguardo il giudice Elena Pollini – la scriminante si dovrebbe applicare ai fantini (a chi partecipa al gioco, ndr) eventualmente" e non ai contradaioli. "Equivarrebbe - chiarisce Pollini – a scriminare qualsiasi comportamento illecito posto in essere dai tifosi di una squadra di calcio subito dopo il termine di una partita".

"Il tema delle fonti confidenziali è stato sollevato proprio da me – rivendica l’avvocato Luigi De Mossi che difendeva i nicchiaioli – ed è la base solida su cui si fonda la motivazione dell’assoluzione perché le identificazioni sono avvenute per suggerimento di soggetti che non hanno voluto fare le proprie dichiarazioni. L’altro aspetto, però rigettato, in ordine al consenso dell’avente diritto è un argomento che mi riservo di ampliare anche nel secondo processo per i fronteggiamenti Nicchio-Valdimontone tuttora in corso. Naturalmente è una valutazione giuridica estremamente sofisticata, lo riconosco, comporta un’innovazione giurisprudenziale che vedremo se i giudici sono disponibili ad accogliere".

La.Valde.