"Davvero onorato dell’incarico" Riccardo Guasco è stato nominato per dipingere il Drappellone dell'Assunta del Palio di Siena 2024. Seguirà illustri predecessori come Botero, Guttuso, Paladino, Luzzati, Folon, Schifano, Tadini e Duilio Cambellotti. Un'onore per l'artista.