Davide non devi mollare. Importanti i progressi dello sfortunato giovane

"Davide non mollare". Ora più che mai assume un notevole significato l’invito rivolto al coetaneo Davide Papaccioli da parte dei calciatori della formazione degli juniores provinciali del Montalcino. Un messaggio di incitamento, affidato a uno striscione, con destinatario il coetaneo Davide Papaccioli in forza alla Virtus Biancoazzurra, nei giorni successivi al grave incidente sul campo di gioco. Avvenne il 10 maggio 2023 al Don Emidio Smorti di via San Gimignano a Poggibonsi, in occasione della gara dei virtussini con la compagine ilcinese. Davide cadde nel tentativo di conquistare un pallone aereo. L’impatto al suolo ebbe come conseguenza un trauma cranico, con schiacciamento dell’arteria centrale del cervello. Nel tempo non sono mancati i progressi, a cominciare dai segnali a livello cognitivo registrati dai sanitari già nei mesi scorsi. Adesso un’altra fase importante, forse determinante, nel quadro di una graduale ripresa di una vita normale. Contano gli aspetti emotivi per recuperare la parte motoria, affinché il diciottenne atleta possa tornare a compiere, letteralmente, dei passi. I propositi, gli stimoli, le motivazioni. Potenziali alleati nella quotidiana arrampicata di Davide in direzione di un itinerario se possibile meno aspro. "Spronare: un compito che spetta anche a noi familiari – spiega Michele Papaccioli, padre di Davide – in un periodo cruciale. Gli specialisti ripetono: ‘Davide non deve lasciarsi andare, ma collaborare. Se manca la volontà, non esistono medicine’. Mi alterno con mia moglie nella spola tra Poggibonsi e Bosisio Parini, il centro del Lecchese in cui ha sede la struttura che ospita Davide dopo la stabilizzazione in Neurochirurgia alle Scotte. Gli altri tre figli, che hanno fra i dieci e i sedici anni, non hanno esitato ad abbracciare l’attuale quadro e a prestarsi per le esigenze del fratello maggiore".

Sollecitare gli interessi di Davide. In che modo? "Persone ed enti sono al nostro fianco. Penso al presidente della Virtus Biancoazzurra, Francesco Fiorenza, al delegato della Figc-Lnd di Siena, Carlo Forte. In più abbiamo conosciuto Giovanni Gravili, referente nazionale dell’associazione Nodi d’amore per i temi della disabilità. Un contatto in virtù del quale Davide ha ricevuto una maglia del Milan, la squadra del cuore. E naturalmente gli amici di Davide". Tutti fautori di una speranza che vuol continuare nel proprio percorso.

Paolo Bartalini