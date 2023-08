Dati costanti sulle presenze I rilievi diffusi da Antigone: sono 75 i reclusi a Siena

In base ai dati forniti dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e rilevati da Antigone, l’associazione ’per i diritti e le garanzie nel sistema penale’ che monitora la situazione del pianeta penitenziario italiano, la presenza nella casa circondariale è sostanzialmente stabile nell’ultimo biennio: al 31 luglio erano 75 i detenuti, 33 dei quali stranieri. La struttura storica, in piazza Santo Spirito nel cuore della città, presenta cronici e ben conosciuti problemi di spazi, pur a fronte di tentativi di intervenire per trovare soluzioni migliorative.

"Le condizioni generali dell’istituto sono abbastanza buone – si legge nell’ultimo rapporto di Antigone –. Le problematiche prevalenti sono quelle relative all’inadeguatezza degli spazi comuni e delle camere detentive. Nello specifico, nella sezione di custodia attenuata evidenti sono i problemi legati ai servizi: le docce sono molto piccole e mal funzionanti e gli spazi delle celle risultano angusti. La sezione semi-liberi, invece, si trova in buone condizioni strutturali".

Rilevata la presenza di varie attività culturali, oltre alla biblioteca interna utilizzata anche come spazio comune, l’orto, il teatro, la sala polivalente.

Al momento della visita di Antigone, gli stranieri erano il 42,7 per cento dei presenti, i definitivi il 64 per cento.

Direttore della struttura è Marco Grasselli, che è tra l’altro stato vicedirettore del carcere romano di Rebibbia. Negli ultimi due anni sono stati diversi i direttori che si sono alternati al vertice dell’istituto senese.

O.P.