Tira un pugno a un poliziotto, Daspo urbano per un ragazzo di 17 anni

Siena, 5 luglio 2023 – Un ragazzo di 17 anni ha colpito con un pugno un poliziotto. Per questo, per la prima volta a Siena, il questore Pietro Milone ha adottato nei confronti del minorenne la misura del Daspo urbano.

Tutto è accaduto in centro nella notte tra il 26 e 27 giugno scorsi, in attesa dello svolgimento delle prove di notte del Palio. Un poliziotto libero da servizio e in attesa dell’arrivo dei colleghi delle volanti era intervenuto per sedare una rissa tra giovani. Durante la rissa il ragazzo ha colpito l’agente. Bloccato con una certa fatica dai poliziotti, il minorenne è stato portato in Questura assieme ad un altro ragazzo che aveva partecipato alla rissa.

Da accertamenti successivi è emerso che il diciassettenne aveva partecipato ad altri episodi di violenza nel centro storico, per cui nei suoi confronti è stato deciso per due anni il Daspo urbano. Ovvero il minore non potrà accedere e restare nei locali del centro della città che facciano somministrazione di alimenti, bevande e intrattenimento musicale.