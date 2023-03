Scontri in Sarteano-Chiusi, Daspo per undici tifosi

Pattuglia dei Carabinieri (immagine di repertorio)

Siena, 10 marzo 2023 – Come atteso, sono arrivati gli undici Daspo nei confronti di otto tifosi del Chiusi e tre del Sarteano per la rissa scoppiata dopo la partita di Prima Categoria del 12 febbraio scorso.

Il provvedimento disposto dal Questore di Siena è stato adottato nei confronti degli undici tifosi identificati dai carabinieri. Si tratta di otto chiusini tra i 20 e i 40 anni e di tre sarteanesi, di 24, 49 e 58 anni.

Alla fine della partita di febbraio tra Olimpic Sarteano e Nuova Società Polisportiva Chiusi circa venti tifosi, dopo aver abbattuto le transenne che erano state poste a divisione delle tifoserie, erano venuti a contatto. Solo il pronto intervento dei militari per separare e allontanare i due gruppi, aveva impedito conseguenze peggiori.

Per un anno quindi gli undici tifosi in questione non potranno assistere a eventi sportivi, comprese le vie circostanti gli impianti, nello stadio di Chiusi per i chiusini, e Sarteano.