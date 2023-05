Dario Neri e Mario Luzi La Valdorcia è uno stato d’animo artistico

Grande partecipazione di pubblico e giudizi entusiastici sulle opere esposte e sull’idea della rassegna. Sono i tratti emersi con evidenza dall’inaugurazione della mostra ’Dario Neri – Mario Luzi. Il paesaggio stato d’animo’, a Pienza, al Conservatorio San Carlo Borromeo. Prima ancora che il sindaco di Pienza, Manolo Garosi, insieme al professor Paolo Neri, figlio di Dario, tagliasse il nastro, una folla attenta si era radunata nel giardino ’Leone Piccioni’ del Conservatorio per ascoltare i relatori.

Al microfono, presentati dall’assessore alla cultura Gianpietro Colombini, hanno parlato il sindaco Garosi, Elisa Bruttini, direttrice della Fondazione Musei Senesi (che celebra venti anni di attività), Alfiero Petreni, Presidente del Centro studi Mario Luzi ’La Barca’, Paolo Neri e il curatore della mostra, il professor Leonardo Scelfo.

Poi il pubblico, in cui non era difficile riconoscere molte persone Siena, si è riversato e si è lungamente trattenuto nei locali del Conservatorio per ammirare i dipinti e le incisioni di Dario Neri, accompagnati in due sale dai versi di Mario Luzi, recitati dall’attore Lorenzo Bastida e diffusi come colonna sonora. Negli altri ambienti erano le didascalie, selezionate e scelte tra gli scritti dedicati da Luzi a Pienza e alla Val d’Orcia, a fare da guida ai paesaggi riprodotti.

Perché, come ha spiegato il professor Scelfo, dall’amplissima produzione artistica di Neri sono state estratte quasi esclusivamente le opere che (insieme alle Crete Senesi) hanno come soggetto il paesaggio della Val d’Orcia. Lo stesso elemento che fu fonte di ispirazione per Mario Luzi e che per entrambi è stato strumento di introspezione, specchio – come indica il titolo – del proprio stato d’animo.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta fino al 5 novembre, dal venerdì al lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Diego Mancuso