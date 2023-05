Danze e gara tra dj oggi a Bottega 26

Danze e una gara tra dj a Bottega 26 a Poggibonsi. Oggi al numero 25 di località Fosci è in programma un intenso pomeriggio e sera. Dalle 17,30 alle 19 c’è "Pillole di Balboa", ovvero, ballo con lezione di danza. Dalle 19 alle 23 tocca all’apericena seguito da una parentesi di "Social Dance". "Pillole di Balboa" è una serie di lezioni che si chiude adesso. In cattedra Emiliano & Susi. Questa domenica verrà lanciata anche la "Battle of the DJs". Partecipazione aperta a chiunque abbia voglia di mettere un po’ di musica. In palio un premio per il vincitore, oltre alla gloria. Necessario iscriversi. Per l’accesso a Bottega 26 è necessario munirsi di tessera in loco ad euro 5. Per informazioni: Emiliano al 3287829342 ed Elena AL 3394509729. Fabrizio Calabrese