Dante Tavanti detto il Citto: 26 Carriere corse

L’autunno ci invita ai ricordi: in questo ottobre 2023 parliamo del fantino Dante Tavanti detto Il Citto, soprannome che senese più non si può. Nato a Siena nel 1851 ha corso ventisei volte vincendo quattro carriere, tutte a distanza regolare l’una dall’altra, nel segno che quando c’era da colpire questo fantino era sempre pronto. Esordio il 4 luglio 1869 nella Giraffa, per poi vincere subito alla seconda occasione, il 17 agosto dello stesso anno per la Civetta a soli diciotto anni. Ha tenuto il passo per molto tempo, visto che la sua ultima presenza in piazza è quella del 2 luglio 1896 nell’Istrice. Fece scalpore il compenso ricevuto dopo il suo secondo successo, quello nella Pantera del 2 luglio 1874: la cifra pagata dalla Contrada di Stalloreggi già elevata di per sé, circa 1300 Lire, comprendeva un premio al Citto di 600 Lire. Per la vittoria del 1883, carriera di Provenzano, fu addirittura più forte della pioggia che era caduta prima della corsa e aveva reso difficile il tufo di piazza: partì in testa e vi rimase per i tre giri. Ultimo successo per il Citto il 16 agosto 1887 stavolta nell’Istrice: qui tirò fuori tutta la sua grinta e, a forza di nerbate, mantenne la prima posizione per un Palio che fu ricordato per anni per i tanti combattimenti fra fantini.

Massimo Biliorsi