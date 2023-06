Danilo Rea, la magia del piano Venerdì il concerto al Cassero

Il grande jazz di Danilo Rea apre la XIX edizione del festival ’Piazze d’Armi e di città – Discipline(s)’ che prende il via con un appuntamento della sezione Jazz Cocktail Estate, a cura di Music Pool. In programma venerdì 9, alle 21.30, al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale di Poggibonsi. Danilo Rea è uno dei pianisti più importanti della scena nazionale e trova nella dimensione in pianoforte solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.

Così, con il suo talento capace di spaziare su qualunque repertorio, la sua sensibilità musicale, il suo estro gentile e la sua forza creativa, Danilo Rea plasma la melodia schiudendo le porte a infinite possibilità che si aprono agli ascoltatori. "Io improvviso sempre durante i concerti – spiega Danilo Rea – e odio avere una scaletta. Nulla è già deciso, per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni".

Il secondo appuntamento con Jazz Cocktail Estate è per venerdì 7 luglio alle 21,30 al Cassero con Cisco. Ex Modena City Ramblers in Baci e Abbracci Tour 2023. Biglietti: intero €15, ridotto €13 (soci Arci, Under 25 e Cassero Carnet) disponibili alle casse del Politeama in orario cinema, su ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana.

’Piazze d’Armi e di città – Discipline(s)’ prosegue con uno dei due spettacoli da non perdere per la sezione di teatro contemporaneo Atuttomondo, il 13 giugno con Babilonia Teatri in ’Mulinobianco, back to the green future’. L’altro è il 12 luglio con Elio Germano e Theo Teardo in ’Il sogno di una cosa’, liberamente tratto da Pier Paolo Pasolini. Il ’Festival Piazze d’Armi e di città’, promosso dal Comune e dalla Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione e della Provincia e con il contributo del ministero della Cultura nell’ambito del cartellone mulitisciplinare Discipline(s), è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Music Pool, Associazione Timbre, Compagnia Adarte e in collaborazione con Parco Archeologico, associazione Via Maestra.

