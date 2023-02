Dallo stadio al Palazzetto Lo Sport è sotto esame

di Cristina Belvedere

Nuova tappa del tour della commissione Assetto del territorio, guidata da Maurizio Forzoni (FdI), venerdì in sopralluogo nei principali impianti sportivi della città. "Ne è uscito un quadro a luci e ombre", ha commentato il presidente". Le verifiche della commissione sono iniziate da Palasport, ceduto (nei diritti di superficie) dalla Polisportiva Mens Sana al Comune per un periodo di cinquant’anni, più eventuali altri venti. "L’amministrazione comunale ha previsto uno stanziamento di 1.100.000 euro per opere di messa a norma – ha ricordato Forzoni –. Sono già stati spesi 200mila euro per il nuovo impianto di illuminazione che porterà a un risparmio nei consumi energetici, inoltre è atteso in commissione il progetto per i lavori sul tetto, che richiederanno un altro milione".

Durante il sopralluogo non sono mancate le sorprese: "Abbiamo riscontrato l’esistenza di un impianto fotovoltaico, ma non si sa se è funzionante e chi ne utilizza il credito: attendiamo quindi risposte dalla Polisportiva".

La commissione si è quindi spostata al Campo Scuola ’Renzo Corsi’: "Qui i lavori sono a buon punto – il commento del presidente Forzoni – e tra sette settimane saranno conclusi, in quanto il 25 aprile è prevista una manifestazione di atletica con la Federazione. La foresteria è stata completamente rifatta, mentre i ritardi durante gli interventi erano motivati da alcuni problemi alla fognatura per movimenti di assestamento del terreno. L’investimento è stato di 1,2 milioni di euro: 800mila provenienti dai Fondi per la Rigenerazione urbana e il resto ottenuto tramite mutuo del Credito sportivo, quindi a tasso zero. Sigerico è già stata in sopralluogo per rilevare la gestione del Campo Scuola".

Più complessa la situazione allo stadio, dove la commissione è stata guidata nel sopralluogo da Fulvio Muzzi, responsabile delle Infrastrutture Robur: "Ci sono da rifare le due gradinate laterali, vanno abbattuti i box stampa e va rifatta la copertura della tribuna – evidenzia Forzoni –. La società deve presentare entro il 28 febbraio il progetto al Genio civile, quindi verificheremo se tale passaggio verrà fatto. Abbiamo poi appreso che i lavori di manutenzione sulle altre curve, previsti dalle convenzioni con il Comune firmate dalle varie società che si sono succedute nell’utilizzo del ’Franchi’, non sono mai stati eseguiti. Ora però scade la certificazione decennale, quindi è necessario che qualcuno la rilasci".

Forzoni lancia quindi una serie di input: "La prossima amministrazione dovrà garantire che la società esegua gli interventi necessari e provveda alla manutenzione degli impianti. Quanto al Palasport, la cessione al Comune è avvenuta senza un progetto di reperimento fondi. Resta poi il problema del riscaldamento". Infine l’auspicio che "il Palasport venga pubblicizzato come sede di convegni e congressi in modo da metterlo a reddito": "Una cosa è certa – conclude Forzoni –: la prossima amministrazione dovrà fare ulteriori investimenti sugli impianti sportivi senesi".