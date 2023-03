Dalle More alla pista Oggi è ’caccia’ ai rifiuti

Una passeggiata ecologica ispirata alla filosofia de L’Eroica. Puliranno quattro aree nel comune di Monteroni d’Arbia, rimuovendo i rifiuti lasciati nel verde dalla inciviltà di qualcuno. Appuntamento stamani alle 10 nel piazzale delle Misericordia, poi ‘armati’ di sacchi e palette spazzeranno via il degrado da alcuni spazi, già individuati da tempo, di Suvignano, Taglione, More di Cuna e lungo la pista ciclabile della zona industriale. Il regista dell’operazione pulizia dell’ambiente è Tommaso Brocci, figlio di Giancarlo, il medico di Gaiole in Chianti che ha inventato L’Eroica, la corsa su strade bianche più famosa del mondo. "Ci auguriamo di essere in tanti- racconta Tommaso Brocci- referente per Monteroni d’Arbia dell’associazione di volontariato Plasticfree-. Alla pista ciclabile dovrebbero esserci anche diversi bambini con i genitori. L’ambiente è la nostra casa e quindi abbiamo il dovere di tenerlo bene, di conservarlo come si deve, difendendolo da una maleducazione dilagante. Plasticfree, l’associazione di cui da tempo faccio parte, punta a restituire a nuova vita territori invasi dai rifiuti. Ed è con questo spirito che organizziamo eventi come quello di Monteroni. Sono un ‘eroico’ e come tale in simbiosi con certi valori: amore per il paesaggio, per la campagna, per il green e lo stile di vita slow. Valori da tutelare ad ogni costo". Quelle lattine, quelle buste di plastica a sfregiare una campagna che sembra uscire da un affresco del ‘300 fanno l’effetto di un paio di baffi scarabocchiati sul volto della Gioconda. Ma stanno per arrivare i nostri eroici.

Marco Brogi