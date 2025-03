Dall’ambiente alla viabilità

In Consiglio Comunale è stata approvata l’attivazione del fondo rotativo di progettazione di Cassa Depositi e Prestiti per 116.000 euro. Questo permetterà di finanziare la progettazione di tre interventi cruciali per la comunita. Ecco l’elenco presentato dal Comune: sicurezza idraulica e riqualificazione dei fossi Palazzuolo e Santa Caterina: un intervento essenziale per proteggere il nostro territorio dai rischi idrogeologici e valorizzare l’ambiente; rigenerazione urbana dei Giardini Pubblici (Parco della Rimembranza) e sicurezza idraulica di via Pico dellaMirandola: per restituire ai cittadini un’area verde rinnovata e sicura. Terzo intervento, la riqualificazione urbana di viabilità e marciapiedi nella zona Marnero: per migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei residenti.

Con il Fondo di progettazione CDP, il Comune riceve un’anticipazione e ha 3 anni per rimborsarla. Se il progetto ottiene il finanziamento, il rimborso avviene automaticamente. Nessun interesse passivo – fa sapere il Comune – a carico del bilancio comunale: si rimborsa solo il capitale. "La lungimiranza paga – afferma il sindaco Gianluca Sonnini -, ha permesso di ottenere 1.240.000 euro per la salvaguardia del Lago di Chiusi e 1.370.000 euro per l’adeguamento sismico della scuola elementare Rodari. In questi tre anni abbiamo investito oltre 500.000 euro in progettazione nella consapevolezza che avere progetti pronti significa ottenere finanziamenti e non è un caso se ad oggi ci siamo aggiudicati bandi per oltre 5.500.000 euro. Si è aperta una stagione di grandi progetti e grandi opere pubbliche, per costruire una Chiusi migliore, più sicura e più vivibile per tutti".