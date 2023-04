Dalla Valdichiana al Chianti Comuni e associazioni impegnati

Saranno moltissime le iniziative nel territorio senese per celebrare la Liberazione. Uno dei luoghi simbolo della Resistenza in Valdichiana è la riserva naturale di Pietraporciana. Lì operarono partigiani della Brigata Garibaldi ’Spartaco Lavagnini’, della Brigata Simar, del raggruppamento patrioti ’Monte Amiata’ e della Brigata Mercatelli. Per questo anche quest’anno l’Anpi, oltre al pranzo all’aperto, organizza l’ottava edizione di ’Il futuro della memoria: giovani che scrivono sulla pietra’, iniziativa che, dal 2010, promuove la memoria e coinvolge gli studenti e le studentesse dei comuni limitrofi.

I cortei saranno diffusi in tutta la provincia. A San Rocco a Pilli la partenza sarà alle 8.45 da piazza della Repubblica per la deposizione della corona al monumento ai Caduti, mentre ad Ancaiano alle 10 ci sarà una passeggiata resistente con la compagnia teatrale Qkk. A Rapolano Terme alle 9.30 ritrovo nel piazzale della Repubblica, mentre alle 11 da piazza Matteotti partirà il corteo guidato dall’amministrazione comunale e dal Circolo Anps di Rapolano e Serre.

A Monteriggioni si celebrerà la Liberazione con la deposizione di una corona commemorativa in piazza dei Bersaglieri. A Castellina in Chianti il corteo partirà alle 10.30 per le vie del paese accompagnato dalla Società Filarmonica; a Castelnuovo Berardenga alle 11 partirà il corteo diretto al parco pubblico ’Tina Anselmi’. Qui, alle 11.15, sarà deposta una corona per commemorare i caduti, prima di lasciare spazio ai saluti del sindaco Nepi e dell’assessore regionale Bezzini. A Montepulciano, dopo il corteo e la cerimonia, le celebrazioni si sposteranno in tutte le frazioni. "Vogliamo portare il messaggio di libertà del 25 Aprile – ha affermato il sindaco Angiolini - a tutta la cittadinanza".

Simona Sassetti