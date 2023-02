Dalla Tav all’Alef: l’alfabeto della creazione alla Sinagoga

Domenica 26 febbraio, alle 15.30, la Sinagoga di Siena propone un laboratorio di scrittura per tutta la famiglia dal titolo ’Dalla Tav all’Alef:l’alfabeto della creazione’. Un’occasione giocosa ed educativa per apprendere i fondamenti di un alfabeto affascinante e sconosciuto, quello della Creazione. Un antico racconto introduce bambini e adulti nel mondo dell’alfabeto ebraico in cui ogni lettera ha una forma, un nome e un valore numerico. Conclude l’attività la visita alla Sinagoga. Per informazioni e prenotazioni [email protected], 0577 286300.