Dalla Regione 13 milioni all’Asl SudEst per viale Sardegna e nuove tecnologie

Ci sono oltre 13 milioni di euro per l’Asl Sud Est fra le risorse destinate alla Toscana dallo Stato: è stato sottoscritto l’accordo di programma Stato-Regione sull’uso di oltre 61 milioni di euro per interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico.

L’accordo rientra nel fondo dell’articolo 20, il principale strumento di investimento pubblico in sanità. "Consente di liberare 61 milioni di euro per la realizzazione di opere attese da tempo", l’annuncio è dell’assessore Simone Bezzini, presente ieri al Focus dell’AouSenese.

Otto interventi sono sull’edilizia sanitaria, per 51 milioni; altri 10 milioni per l’ammodernamento tecnologico. All’Asl Sud Est arriveranno dunque 12 milioni di euro per l’immobile di viale Sardegna in cui sorgerà la Casa di comunità hub di Siena, con centrale operativa: qui saranno riorganizzati i servizi al momento presenti nel poliambulatorio di Pian d’Ovile, insieme allo Smia, ambulatori specialistici, assistenza domiciliare, Cup, continuità assistenziale; diagnostica di base, con la presenza di medici e infermieri notte e giorno da lunedì al sabato, ambulatori di medicina generale e pediatri.

Alla Toscana Sud sono destinati poi 1,2 milioni di euro per il rinnovo di apparecchiature digitali di nuova generazione, fra le quali 35 elettrocardiografi con telerefertazione e 7 elettromedicali.