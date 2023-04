Dalla laurea all’ingresso nella Sclavo La sfida contro i virus lunga 40 anni

Paolo Costantino si è laureato in Chimica presso l’Università di Pisa nel 1979.

Dopo esperienze accademiche come borsista, ha iniziato la sua carriera industriale nel 1982, entrando a far parte del sito produttivo di Siena dell’allora Sclavo.

Nei suoi 35 anni di lavoro in ambito industriale, ha ricoperto diversi ruoli con accresciuta responsabilità in ricerca e sviluppo, diventando Responsabile del laboratorio di vaccini glicoconiugati negli anni 90, poi Global Head Process Development, Head Technology Development Italia, Global Head of Vaccine Chemistry, Head Protein Biochemistry, fino alla nomina di Global Head of the Conjugate Platform nel 2016, che ha guidato fino al suo pensionamento nel 2018.

È stato autore e coautore di oltre 70 articoli e recensioni scientifici pubblicati. Il suo contributo è stato riconosciuto attraverso il Derek Horton Award in Industrial Carbohydrate Chemistry dell’American Chemical Society assegnato al team GSK dei carboidrati nel 2016 e la medaglia di Giancarlo Berti della Società Chimica Italiana che ha ricevuto nel 2018.