Dalla farsa alle aule di tribunale

Il caso Robur aveva da tempo assunto toni per nulla divertenti, nonostante il presidente Montanari si sia dilettato in comunicati irrisori e farseschi. Da ieri la vicenda cambia anche per chi crede di poter tenere ancora a lungo in ostaggio la Robur. Il comunicato firmato dal procuratore Andrea Boni certifica l’esistenza di un’indagine a carico di Montanari, condotta dalla Guardia di finanza che ha realizzato perquisizioni in varie città d’Italia. È presto per dire quali potranno essere le conseguenze, di certo il problema si ingigantisce sempre di più. E anche Palazzo pubblico si trova a gestire una vicenda complicatissima, con il rischio che i tifosi bianconeri debbano aspettare ancora chissà quanto per capire quale sarà il futuro della Robur.