’Dalla Diana al Vivo. Siena e l’acqua’. Incontro con gli studenti

Domani sarà la Giornata mondiale dell’Acqua, una data per la quale Comune di Siena e AdF hanno dato vita ad un evento speciale dal titolo ’Dalla Diana al Vivo. Siena e l’acqua: un fiume di vita lungo secoli’. L’appuntamento è nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico dove in apertura verrà proiettato un documentario sulla sorgente dell’Ermicciolo e l’Acquedotto del Vivo, che da oltre un secolo porta l’acqua dall’Amiata a Siena; a seguire il sindaco Nicoletta Fabio, l’assessore Enrico Tucci e il presidente di AdF Roberto Renai incontreranno gli studenti dell’Istituto Piccolomini consegnando ad ognuno di loro una borraccia di AdF, per ridurre il consumo di plastica e promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore. Gli studenti incontreranno quindi Romualdo Rossi, ultimo guardiano della sorgente Ermicciolo e Benedetto Bergagli Petrucci, esperto di storia dell’acquedotto.