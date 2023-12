Dal Santa Maria a Palazzo Patrizi. Arte protagonista durante le feste

Mostre e visite guidate, le festività natalizie a Siena sono anche un’occasione per l’arte e per riscoprire musei e palazzi storici. Al Santa Maria della Scala, per esempio, sono ben tre le mostre allestite e fino al 6 gennaio ci sarà la possibilità di usufruire di orari prolungati. Il Santa Maria sarà infatti aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, proponendo nella cornice dei magazzini della Corticella la mostra ‘Giuseppe Gavazzi. Una perfetta coincidenza’, al VI livello del complesso museale l’esposizione ‘Fausto Melotti. In leggerezza. Un omaggio a Italo Calvino’ e infine negli spazi della Biblioteca Briganti la mostra fotografica ‘Dittici occasionali’, che segue però gli orari di apertura della Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti.

A Palazzo Sansedoni prosegue fino al 31 gennaio la mostra ‘Luce e colore nei dipinti di Francesco Guardi’, dal lunedì al venerdì dalle 10 alla 13 e dalle 16 alle 19 (il martedì solo di pomeriggio), con sei quadri del pittore veneziano dalla straordinaria collezione del Monte dei Paschi, che offre così anche l’occasione di ammirare uno dei meravigliosi palazzi storici di Siena. Fino al 7 gennaio è ancora possibile partecipare alle visite guidate al cantiere del Buongoverno, accedendo al ponteggio che consente una visione a trecentosessanta gradi dell’intero ciclo degli affreschi di Ambrogio Lorenzetti nella loro variegata ricchezza di dettagli. Alla Galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi si trova invece la mostra ‘Equilibri’ di Daniela Martelli, che sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 18.30 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18. L’esposizione dell’artista senese è organizzata dal Comune, nell’ambito della rassegna ‘Le Stagioni dell’Arte’, che da oggi proseguirà fino al 7 gennaio. Al Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici, rimarrà fino al 31 gennaio la mostra personale di Samantha Passaniti ‘Terre, la materia della relazione’, a cura di Valeria De Siero e Davide Silvioli (9-18 lunedì e venerdì; 9-15 martedì, mercoledì, giovedì; 13-18 sabato). Ai Magazzini del Sale è infine allestita la mostra ‘Dario Neri - Mario Luzi. Il paesaggio stato d’animo’, che rimarrà allestita fino al 4 febbraio. L’esposizione, proposta dalla Fondazione Musei Senesi, propone una lettura comparata dei paesaggi delle terre di Siena, dipinti dal pittore senese Dario Neri e descritti in versi dal letterato fiorentino Mario Luzi.

Riccardo Bruni