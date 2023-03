Dal primo aprile tante le novità

Signori si cambia. Dal primo aprile scatteranno alcune importanti novità per quanto riguarda i servizi urbani del trasporto pubblico di San Gimignano, condivise da Autolineee Toscane e Comune per servizi più efficienti sia per i sangimignanesi che per i turisti. Per quanto riguarda la linea SG1, la novità consiste nell’allungamento del periodo di blocco dei passaggi dentro il centro storico, che terminerà il 5 novembre invece che il 31 ottobre, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni. Più articolata la riorganizzazione della linea SG2, a cominciare dall’intensificazione dei servizi nella zona di Santa Lucia grazie al nuovo percorso (capolinea Piazzale Montemaggio, Baccanella, parcheggio Giubileo, camping e impianti sportivi, Santa Lucia) sia in andata che al ritorno. Previsti anche nuovi orari, con l’obiettivo di determinare una cadenza di circa 30 minuti tra le linee SG1 e SG2 in partenza da Santa Lucia: è previsto l’anticipo di 5 minuti della partenza della SG2 (linea turistica) ai minuti 30 anziché 35 per favorirne l’utilizzo da parte dei turisti presenti al parcheggio dei camper ed al campeggio, con un minor affollamento della SG1 che rimane, di fatto, prioritaria per i residenti. I passeggeri troveranno a tutte le fermate le indicazioni orarie previste per arrivi e partenze degli autobus.