"Dal pensiero alla gioia": così Abbadia Isola celebra la vita

Dalla riflessione alla festa. Il convegno "Scivoli per la mente" si articolerà in due giornate di interventi e dibattiti che vedranno confrontarsi professionisti del mondo sanitario e dei beni culturali. L’obiettivo è chiaro: elaborare strategie e pratiche che rendano la cultura un autentico strumento di inclusione e partecipazione sociale. Saranno presentate esperienze concrete e progetti già attivi sul territorio, con l’intento di creare connessioni durature tra gli operatori e stimolare nuove sinergie locali e nazionali. Ma la riflessione troverà il suo coronamento in un momento di festa: il 28 settembre, sempre ad Abbadia Isola, approderà la tappa nazionale dell’Alzheimer Fest. Sarà un’occasione di incontro, sensibilizzazione e celebrazione della vita, nel segno della solidarietà e della creatività. L’Alzheimer Fest non è una semplice manifestazione, ma un movimento culturale e sociale nato con l’obiettivo di cambiare lo sguardo sulla malattia.

Non si tratta solo di parlare di Alzheimer, ma di viverlo in un clima di accoglienza, creatività e gioia condivisa. Abbadia Isola diventerà quindi il cuore pulsante di incontri, laboratori, musica, spettacoli e momenti di confronto tra famiglie, operatori sanitari, ricercatori, artisti e cittadini. Sarà un’occasione per abbattere barriere e pregiudizi, restituendo protagonismo alle persone con Alzheimer e alle loro comunità. Lo spirito dell’iniziativa è semplice ma rivoluzionario: la malattia non cancella la vita, e la cultura, l’arte e la festa possono essere strumenti potenti per ridare senso, relazione e dignità.