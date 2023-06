"Dal neosindaco risposte ai problemi della città"

Un’ingente raccolta di beni e materiali da donare agli alluvionati dell’Emilia Romagna. E’ quanto realizzato dall’associazione ’Nodi d’amore’, guidata da Giovanni Gravili, che ieri nella sede di Forza Italia, in via dei Rossi, ha accolto il cardinale Augusto Paolo Lojudice per una preghiera prima della partenza del furgone carico di aiuti. L’Arcivescovo, alla presenza dello stesso Gravili (che è anche referente parlamentare della disabilità di Forza Italia) e della coordinatrice comunale azzurra Anita Francesconi, ha accettato l’invito: "Che la solidarietà sia sempre al primo posto. Il mio pensiero va alle famiglie che hanno subìto questa tragedia".

Gravili ha spiegato al cardinale: "Abbiamo raccolto tra le aziende locali durante la campagna elettorale 147mila paia di guanti sia di tessuto che in plastica, 150 paia di stivali di gomma per lavorare nel fango, ma anche una quarantina di pale insieme a vestiario e scarpe da lavoro". Gravili ha aggiunto: "Ci sono anche alcune latte di olio extravergine d’oliva delle nostre terre senesi e sapone disinfettante per le mani. Tutto è stato messo a disposizione gratuitamente dalle aziende del territorio, che si sono occupate anche del furgone con cui stiamo per partire".

Infine nella giornata di sabato partiranno per l’Emilia Romagna 27mila bottiglie di bevande con integratori per sostenere chi è impegnato a lavorare nelle zone alluvionate. Nell’augurare buon viaggio all’associazione ’Nido d’amore’, il cardinale ha fatto un passaggio sulle elezioni comunali: "Il sindaco Nicoletta Fabio? Ci saranno tante occasioni di incontro. Spero che durante il suo mandato risponda ad alcuni dei tanti problemi di questa città".

C.B.