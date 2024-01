Dal Governo ok al terzo mandato. Marchetti: "Pronto a ricandidarmi"

"Bene il decreto approvato in Consiglio dei ministri, sul terzo mandato per i sindaci dei Comuni entro i 15mila abitanti, finalmente si esce dall’incertezza, dopo mesi - è la reazione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e Presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane -. Ma bisogna riflettere sul fatto che, su circa 8mila Comuni italiani, rimarrebbero esclusi dal provvedimento 736 Comuni sopra i 15mila abitanti. Non si capisce perché questa stessa norma non debba valere anche per questi ultimi Comuni". Se il sindaco Ricci chiede di ampliarla a tutti i municipi, ci sono già i governatori delle Regioni che andranno al voto nel 2025, da Emiliano in Puglia a Zaia in Veneto, da Toti in Liguria a Bonaccini in Emilia-Romagna, per tacere di De Luca in Campania, che pressano i leader di partito, per estendere il terzo mandato anche alle regionali.

Per ora, però, il Governo è irremovibile: il tris vale solo per i sindaci dei Comuni che non prevedono il ballottaggio. E, come ampiamente annunciato da La Nazione, l’accordo ha retto anche sull’election day: si voterà l’8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 per il Parlamento Europeo, le regionali in Piemonte e le amministrative, con 29 Comuni in provincia che dovranno rinnovare consigli e sindaci.

Andrea Marchetti, sindaco di Chianciano Terme, era ieri all’assemblea dei soci di Intesa. Nel corso della quale i sindaci della provincia di Siena hanno deciso di proseguire lungo il percorso della multiutility. "Ci vorrà ancora tempo, bisognerà passare dai consigli comunali, forse anche prima delle elezioni. Ma la decisione di girare le quote di Estra alla multiutility è l’idea che mette tutti d’accordo. La strada è tracciata, ci sono delle tappe da percorrere". Sulla ricandidatura a sindaco di Chianciano, Marchetti prende tempo. "Scioglierò la riserva nelle prossime ore". Ma la corsa al tris è ormai sicura.

Così come è sicura per Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille, la corsa al terzo quinquennio con la fascia tricolore. C’era anche lui all’assemblea di Intesa, le cautele in casa centrosinistra sono sicuramente maggiori. Ma ormai sembrano maturi i tempi per girare il 25% di Estra nelle mani di Intesa alla multiutility guidata da Alberto Irace.