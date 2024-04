Dal giro in più al ’passeggero’. E Dada si allena

"Bryan de Marchesana è in condizione e ha l’esperienza giusta. Forse un pizzico irruento ma possiede qualità", ammette Alessio Giannetti che con lui ha vinto ieri alla grande. Riprende fiato, il fantino, prima di parlare perché non è stato facile fermare il cavallo che ha fatto anche il quarto giro. "Uno in più? Non è importante, ha le riserve e io ci lavoro. Meglio che ne faccia uno in più che in meno. E’ da settembre che lo preparo e credo tanto in questo cavallo. Maneggevole, gira bene, gli serve una guida forte", racconta Giannetti. "Lo porterò a fare il palio a Fucecchio e seguirà tutto il Protocollo. Di sicuro le gambe le muove, poi si vedrà", chiude il fantino che aspetta "la situazione giusta per debuttare".

Particolarmente soddisfatto Antonino Mula di Benitos che, tra l’altro, aveva già vinto alle corse a Piancastagnaio. "Molto interessante, è venuto avanti. Lo prepara Dario (Colagè, ndr) che è bravissimo. Diciamo che io ho fatto solo il passeggero", scherza il fantino. Che aggiunge: "A luglio potrebbe essere a disposizione dei capitani. Le cadute? Non me ne sono accorto, quanto a Viso d’angelo si sentiva la pressione e che rimontava forte".

"Sta facendo esperienza, è al suo primo anno di provincia ma un po’ di pedalata ce l’ha", dice Elias Mannucci del suo Demoniu Fio che ha vinto ieri la terza batteria. Ha poi fatto molto bene nell’ultima corsa su Tiepolo che è una garanzia e sembra pronto a rilanciarsi per la Piazza.

E quando è calato il sipario sulle corse è sceso di nuovo in pista Mattia Chiavassa ma su Dada, la cavallina dell’Albo di Sandra Rossi che ha fatto un po’ di giri di addestramento, così come Giorgio Frusteri su Enpire.

La.Valde.