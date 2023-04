Dal 2 maggio cantiere per i palchi

Il Cortile del Podestà diventa, dal 2 al 12 maggio, il cantiere scuola a cielo aperto della Scuola Edile di Siena per il restauro dei pannelli frontali dei palchi del Palio. Sarà accessibile al pubblico che conoscerà operazioni e metodi per il recupero di questi manufatti lignei di pregio. "Si consolida la collaborazione fra il Comune e la Scuola Edile - dicono il presidente Giannetto Marchettini e il vice Simone Arcuri -: mette a disposizione le competenze, gli allievi e le sue relazioni con importanti realtà internazionali, creando lavoro e nuove occasioni. La sinergia ha già visto la Scuola Edile impegnata in importanti restauri come, con il coinvolgimento di altre realtà, il ‘Monumento ai caduti per l’Indipendenza’ di Tito Sarrocchi. Questa volta consente il ripristino dei palchi, testimoni della storia e della grande tradizione della città".