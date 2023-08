Dai migranti ai detenuti Siena in cattedra

Pino Di Blasio

A molti senesi, forse, queste storie parallele non susciteranno eccessivo orgoglio. In fin dei conti si parla di detenuti, anche con fedine penali nutrite, e di migranti e richiedenti asilo. Ma a noi che le raccontiamo e che continueremo a farlo, leggere la lettera inviata a La Nazione dal detenuto a Santo Spirito che ringrazia gli operatori del carcere per averlo salvato; e scoprire che il prefetto Pirrera sta elaborando un progetto che farà scuola in Italia per l’accoglienza, fa enormente piacere. Alimenta l’orgoglio di appartenenza, perché la pensiamo come Dostoevskij: il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni.