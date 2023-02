Da un museo 17 bandiere donate al Re nel 1938 Saranno esposte a Siena dopo il restauro

C’è poi una "chicca", sottolinea con orgoglio il rettore del Magistrato delle Contrade Gianni Morelli (nella foto). "Siamo molto felici di aver portato le fotografie delle 17 bandiere trovate nei depositi del Museo delle civiltà all’Eur a Roma. Si tratta di esemplari che nel 1938 furono regalati dal Comune di Siena al re Vittorio Emanuele. Furono raccolte in un bellissimo scrigno di legno appositamente realizzato per l’occasione. Attraverso la documentazione di archivio risultano donate dal presidente della Repubblica Gronchi al museo, in quanto erano successivamente passate nella dotazione del Quirinale.

Grazie anche a dei colleghi stiamo facendo ricerche per comprendere meglio la storia", spiega la funzionaria Valeria Trupiano. "Sono in condizioni di conservazione un po’ critiche, cercheremo i fondi per recuperarle. Le vorremmo portare a Siena – aggiunge il direttore Leandro Ventura – quantomeno per una mostra temporanea. Sembra che ci sia anche la disponibilità a prevedere un accordo di comodato purché vengano conservate in un’unica sede".