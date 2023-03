Da Scrofiano alla gloria "La mia foto nel mondo"

A Scrofiano, piccola frazione di Sinalunga, vive un ragazzo con una grande passione per la fotografia, un mondo che lo sta portando ad essere protagonista in concorsi prestigiosi. Parliamo di Francesco Junior Mura che ai Sony World Photography Awards 2023 è entrato nella shortlist nella categoria ‘Movimento’. Non ha vinto ma Mura è stato tra i più bravi in un concorso ambito che nell’edizione 2023 ha superato quota 415.000 candidature arrivate da più di 200 Paesi e territori. La World Photography Organisation pochi giorni fa ha annunciato i vincitori di categoria e i finalisti del concorso Open. Francesco Junior Mura si è appassionato alla fotografia grazie alle competizioni di agility dog, sport cinofilo dove il cane, seguito da una persona (il conduttore), affronta un percorso ad ostacoli cercando di finire la prova nel minor tempo possibile evitando gli ostacoli.

Il giovane della Valdichiana ai Sony World Photography Awards 2023 ha portato ‘She is Bagheera’, foto che ha conquistato recentemente più di un riconoscimento. La foto è stata scattata durante una competizione di agility dog a Sesto Calende (Varese), Bagheera è il nome del cane, una border collie che sta diventando famosa tanto che Francesco Junior aggiorna il proprietario, che è diventato suo amico, degli articoli che escono sulla stampa. Ovviamente il giovane fotografo è felice di aver lasciato il segno in un concorso così importante. "Essere rientrato in questa ristretta rosa di foto è un traguardo importantissimo - spiega - di anno in anno l’affluenza è sempre più numerosa e quindi la competizione più intensa. Da tutto il mondo mi stanno scrivendo apprezzando il mio lavoro: essendo prima di tutto una mia grande passione non può che riempirmi di gioia".

L.S.