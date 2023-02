Da oggi modifiche in zona Vico Alto

Modifiche alla viabilità di Vico Alto, in vista delle Strade Bianche: dalle 10 di oggi verrà modificato il senso di marcia, a scendere, del tratto di strada di Vico Alto tra via delle Regioni e via Emilia, con accesso dalla rotatoria tra via Bandinelli, via Moro e strada di Vico Alto e uscita dal lato sud verso via delle Regioni. La modifica è propedeutica al transito su delle gare ciclistiche che, dalle 9 di sabato 4 marzo fino alle 18 di domenica 5 marzo comporterà la chiusura totale del tratto di strada.