Da fine ’700 ad Aceto Come il Palio diventò mito

di Maurizio Bianchini

Spesso ci si chiede come nasce un mito, altrettanto spesso non riusciamo a trovare una risposta soddisfacente. Il processo di mitizzazione, sia riferito a una persona, a un evento, a un oggetto, avviene per una somma di fattori che determinano quell’aurea irripetibile che ne determina la consacrazione. Nel caso del Palio la mitizzazione non si è sottratta alla regola; al contrario si è nel tempo accresciuta aggiungendo, d’ogni significativo cambiamento, un tassello in più alla costruzione del castello.

Il processo di mitizzazione del Palio inizia ben presto ma si concretizza verso la fine del Settecento attraversando vari processi. Sicuramente uno dei principali elementi è stato quello che rappresenta l’unico essenziale da dove tutto ha avuto inizio: la Contrada. La Contrada alla cui appartenenza, sancita dalla nascita, si deve quella partecipazione popolare. Il popolo, infatti, affidando alla Contrada le aspettative di rivalsa verso una vita, spesso miserevole, sognando il riscatto, con il trionfo sul campo, alle sconfitte.

Ma il mito nasce anche dal mistero o da quello che non si riesce a sapere, a vedere, ma che si può solo provare a immaginare. Ecco quindi che il Palio, gestito da pochi, con i suoi segreti, le sue trame, i suoi intrighi e le sue favole, entra nell’immaginario collettivo portandosi dietro un mondo fantastico che incanta non solo i contradaioli che ne sono i protagonisti, spesso inconsapevoli, ma anche la borghesia, giungendo fino alla nobiltà, ai potenti, alle celebrità fino ai sovrani che non mancheranno di venire a Siena ad assistere a questo strano, incomprensibile e affascinante evento che si chiama Palio.

I tradimenti, veri o presunti poco importa, gli accordi segreti, gli scontri tra contradaioli che riportano a combattimenti rituali, come facevano un po’ i nativi americani che, prima dell’avvento dell’uomo bianco, ’battevano i colpi’ dove il solo toccarsi significava la vittoria o la sconfitta come in un innocuo quanto infantile gioco di guerra. I cazzotti erano veri ma erano scambiati tra ’conoscenti’. C’erano poi i fantini. Personaggi perlopiù sconosciuti che si portavano dietro storie nebulose, con vite spesso avvolte nel mistero a cui venivano dati nomi che potevano richiamare a un difetto o una caratteristica fisica (Gobbo Saragiolo, Nappa, Bazza, Mezz’etto ) che rischiavano punizioni severe solo per un sospetto o per aver disatteso un ordine del capitano di turno.

Negli anni ’60 cambiano i rapporti tra le generazioni e nasce una nuova categoria: i giovani. Arriva a Siena un giovane sardo che tutti conosceranno col soprannome di Aceto che cambierà le regole del gioco e trasformerà la figura del fantino in una evoluzione ancora in atto. Aceto avrà un comportamento assolutamente atipico rispetto alla generazione precedente e creerà il mito del fantino del Palio che vive di quello e diventa un professionista. Di lui si occuperanno i media nazionali e internazionali raggiungendo una popolarità a cui nessun suo predecessore era giunto, diventando egli stesso un mito.