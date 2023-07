Da domani le domande per il Bonus Ebct Contributi fino a 250 euro per il Terziario

Tornano i bonus Ebct per i lavori senesi del Terziario, e le loro famiglie. Da lunedì sarà possibile presentare le richieste per i nuovi Bandi Welfare 2023 di sostegno al reddito dei dipendenti di aziende iscritte all’Ente bilaterale Commercio e Turiso (Ebct) istituiti grazie all’accordo sindacale siglato da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs della Toscana. Lo stanziamento del ’plafond Welfare’ sarà utilizzato per l’erogazione di contributi ai lavoratori e alle loro famiglie, su sei capitoli di spesa: il primo per le spese di acquisto dei libri scolastici e universitari, il secondo per le spese relative ad asili nidoscuole materne e d’infanziascuole elementari, il terzo per un bonus una-tantum per le nasciteadozioni avvenute nel 2023, e poi sono stati introdotti tre nuovi bandi che riguardano il contributo integrativo CigsFis, il contributo per il superamento del periodo di comporto per malattie oncologiche eo terapie salvavita e il contributo per l’acquisto di protesi acustiche, apparecchi odontoiatrici, ortopedici, ottici, ognuno di questi sostegni contributo massimo di 250 euro; le domande nelle sedi degli Sportelli Informativi di Ebct.