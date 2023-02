Da Corea e Taiwan sotto le torri

Il tradizionale carnevale di San Gimignano rimette in moto dentro le mura un po’ di allegria e di turismo invernale. Ma fra i grandi assenti si contano i giapponesi e i cinesi. Al loro posto si contano piccoli gruppi di ‘cugini’ asiatici con famiglie al seguito provenienti soprattutto da Corea del Sud, Vietnam e perfino da Taiwan. Con base Firenze e incanalati nel circuito turistico toscano ma la sosta d’obbligo è sotto le torri di San Gimignano per una visita lampo, al gusto del classico cono gelato, nonostante la gelida tramontana. Intanto la città e le sue strutture turistiche o in restauro o chiuse per ferie, si preparano alla nuova stagione turistica. Pochi i negozi aperti compresi ristoranti e bar in attesa del primo periodo della Pasqua. Sembrano invece soddisfacenti con le prime prenotazioni via internet in arrivo soprattutto da America, Germania, Europa in genere e America Latina.

Romano Francardelli