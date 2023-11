Da Colle fino in Vaticano. Lunedì prossimo studenti in udienza dal Santo Padre

Il 6 novembre prossimo 26 alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo 1 ‘A. Salvetti’ di Colle si recheranno in udienza dal Santo Padre. "I bambini incontrano il Papa" questo il titolo dato per l’occasione che avrà luogo nell’aula Nervi, in Vaticano, rivolto ai giovanissimi alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta l’Italia. Tra le numerose rappresentanze provenienti da tutte le regioni, la scuola A. Salvetti sarà l’unico istituto della provincia di Siena tra i partecipanti per la Toscana, unendosi ad altre scolaresche di Firenze, Pistoia, Prato e Arezzo. "L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per ascoltare le voci e le speranze dei più giovani, che sono eredi e futuri custodi del nostro pianeta – afferma in una nota la scuola – Il dibattito sarà incentrato su quattro parole chiave: ereditare, condividere, connettere e donare. L’evento verterà sulla progettazione del futuro dei bambini, sarà occasione d’incontro fra le nuove generazioni ed il Papa, consentirà di ascoltare le voci e le speranze dei più piccoli". Per i bambini e i ragazzi che arriveranno a Roma, è anche prevista una breve visita guidata all’interno della Basilica di San Pietro. Alle 15.30, poi, il ritrovo in aula Nervi, che sarà aperto con un momento musicale nel quale Mr. Rain ed Erica Boschiero si esibiranno in una breve introduzione canora. Alle 16:00 alcuni tra i seimila bambini coinvolti esporranno al Santo Padre riflessioni personali e domande sui quattro temi portanti. Concetti sui quali i bambini e i ragazzi di ogni scuola partecipante presenteranno, guidati dagli insegnanti, una riflessione. Di fronte alle immagini tragiche e devastanti dei bambini, vittime della guerra, da San Pietro verranno, quindi, proposte delle immagini dei bambini che desiderano la pace, una richiesta fragile, ma allo stesso tempo potente che scuote il mondo degli adulti. L’iniziativa, inoltre, sarà trasmessa anche in diretta su Rai 1 grazie al Tg1, ed è realizzata grazie al supporto dei confratelli delle famiglie francescane, di Ferrovie dello Stato - Frecciarossa, Auxilium - Società Cooperativa Sociale, Sant’Egidio e Marcia Perugia-Assisi, Il Centro Televisivo Vaticano e Vatican News che garantiranno la diretta dalle 14.15 come anche Tv2000 trasmetterà dalle 14 l’evento.

Lodovico Andreucci