Da Colle fino al Kenya Donato dal cuore d’oro

Donato Andrea Arcese da Colle al Kenya per aiutare il prossimo. Il giovane ventisettenne è laureato in medicina e Chirugia nell’Università di Firenze, specializzando in Chirurgia plastica all’Università di Padova.

Arcese, dove si trova?

"In Kenya, precisamente in missione nel North Kinangop Catholic Hospital, una struttura ospedaliera della diocesi cattolica di Nyahururu. Sono a 130 km da Nairobi sull’altopiano di Kinangop, insieme ad altri missionari siamo ospiti di Don Sandro Borsa della diocesi di Padova, che da più di 40 anni si occupa della gestione e della crescita dell’ospedale".

Un po’ come in Un giorno devi andare (titolo di un film di Giorgio Diritti che tratta di una missionaria), ha sentito la voglia di andar via, ma soprattutto perché partire?

"Per fare del bene. Avendo, però, anche la possibilità di crescere professionalmente, entrare in contatto con culture diverse, esplorare nuove terre e fare amicizia con colleghi".

Le emozioni e le sensazioni che sta provando?

"Ci vorrà di sicuro del tempo per assorbire. Se, però, c’è una cosa di cui sono certo è che oltre ad essere ‘accettato’ qui mi sento ‘voluto’. Chi mi circonda non perde occasione per ringraziarmi, sorridermi e chiedermi come sto. Sono grato a loro, perché mi stanno insegnando a fare attenzione a questi piccoli gesti, che per chi non ha niente, significano tutto".

Qual è la sua attività?

"Medico specializzando nel reparto di Chirurgia, cerco di rendermi utile con qualsiasi cosa sia in grado di fare ed allo stesso tempo di imparare da chi ha più esperienza di me. La giornata tipo inizia con il giro visite in reparto, rispetto alle necessità si parte con l’attività chirurgica di sala o le visite ambulatoriali. Alla sera invece svolgiamo la programmazione dell’attività chirurgia dei giorni successivi, restando sempre reperibili per eventuali urgenze".

Cosa vuol dire essere medico?

"Ho sempre desiderato fare qualcosa che oltre ad appassionarmi potesse anche essere utile al prossimo, qualcosa che mi sproni quotidianamente a volerne sapere di più, che mi dia delle risposte valide sulla realtà che mi circonda e che allo stesso tempo sia sempre alla ricerca di nuove risposte".

Il suo legame con Colle?

"Sono molto legato a Colle e sono felice per quello che questa città mi ha offerto. Ognuno porta con sé un pezzo dei luoghi che ha vissuto ed io ho solo bei ricordi della mia città e dei colligiani. Senza riflettere dico con certezza che Colle è la mia casa".

Lodovico Andreucci