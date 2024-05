Da Colle fino a Parigi. Il sogno di Siragusa

La colligiana Irene Siragusa e le compagne della 4×100 strappano il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Seconda volta, quindi, per Irene Siragusa alle Olimpiadi, sicuramente un risultato già grandioso. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa (in campo al posto di Anna Bongiorni, frenata nel riscaldamento da un problema muscolare) e Arianna De Masi si qualificano per Parigi 2024. Miglior tempo dell’intero turno di ripescaggio con un 42.60 che oggi sarebbe valso anche il secondo posto in finale per le ragazze della 4x100, precedendo la Costa d’Avorio (42’’63). L’Italia ha, comunque, conquistato quattro carte olimpiche sulle cinque gare in programma alle World Relays, preceduta in questa speciale classifica solo da Stati Uniti (anche quattro vittorie nella manifestazione!) e Gran Bretagna; con gli azzurri, a quota quattro, altri cinque Paesi: Germania, Francia, Polonia, Nigeria e Giamaica. Superlativa la prestazione della colligiana. Irene Siragusa si lancia, infatti, come nei giorni migliori, divora la curva incurante di tutto e consegna il testimone al comando all’esordiente Arianna De Masi. "Quando l’Italia chiama noi siamo sempre pronte, come l’inno – afferma Irene Siragusa a seguito della qualificazione – Sono felice di aver portato la staffetta ad un obiettivo così grande e sono contenta di aver corso con loro, con una formazione nuova. Un raggiungimento non banale e per nulla scontato". "Le sorelle d’Italia volano a Parigi – ha scritto Siragusa sui social – La 4x100 femminile è qualificata per le prossime olimpiadi. Fiera della squadra, fiera di tutte le ragazze e tra un mese gli Europei". Ritorna, così, il sogno di tutta una città che di Irene Siragusa ne ha fatto un esempio da seguire. Forza Irene, siamo sempre con te.

Lodovico Andreucci